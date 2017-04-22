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اليوم.. «محامو القليوبية» يبدأون إضرابا عن العمل

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اليوم.. «محامو القليوبية» يبدأون إضرابا عن العمل اليوم.. «محامو القليوبية» يبدأون إضرابا عن العمل

التحرير

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ينظم محامو القليوبية، اليوم السبت، إضرابا عن العمل بدوائر محكمة بنها الكلية اعتراضا على تخصيص حجرة واحدة لهم بمجمع المحاكم الجديد فضلا عن تخصيص باب لدخول المستشارين والقضاة وآخر للموظفين وثالث للمتقاضين والمحامين الأمر الذي اعتبروه نوعا من التفرقة والإهانة.

من جانبه أكد طارق جيش وكيل النقابة الفرعية للمحامين بشمال القليوبية في تصريحات لـ"التحرير" أن الإضراب كبداية لرفض القرار بتخصيص قاعة واحدة بما لا يتناسب مع أعداد المحامين بالنقابة الذين يتخطى عددهم الـ12 ألف محام بما يساعدهم على أداء مهام عملهم دون معاناة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع اليوم لتحديد الموقف خلال افتتاح المجمع غدا الأحد عما إذا كنا سنقاطع تماما أو إعداد ورقة بمطالب المحامين لعرضها على قيادات وزارة العدل التي ستشارك في الافتتاح.

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التحرير

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