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فيديو.. وزير التعليم: لا حديث عن إبقاء أو إلغاء مادة التربية الدينية

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فيديو.. وزير التعليم: لا حديث عن إبقاء أو إلغاء مادة التربية الدينية فيديو.. وزير التعليم: لا حديث عن إبقاء أو إلغاء مادة التربية الدينية

التحرير

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموقف النهائي للوزارة من إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس، مؤكدًا أن هذا أمر يجب أن يطرح للنقاش المجتمعي ليتم الاستقرار على قرار نهائيًا.

وقال شوقي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، إنه تم الموافقة على كتاب يحمل اسم «القيم والأخلاق والمواطنة» من قبل مؤسستي الكنيسة والأزهر ووزارة الأوقاف، وسيتم إدخال أفكار هذا الكتاب في المناهج بجانب مادة التربية الدينية.

وأوضح الوزير: «لم يكن هناك حديث مع وزارة التربية والتعليم عن إبقاء أو إلغاء مادة التربية الدينية».

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التحرير

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