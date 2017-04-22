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«أبلة فاهيتا» تسخر من أزمة الزمالك والمقاصة: «اللي عايز رنجة يروح»

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«أبلة فاهيتا» تسخر من أزمة الزمالك والمقاصة: «اللي عايز رنجة يروح» «أبلة فاهيتا» تسخر من أزمة الزمالك والمقاصة: «اللي عايز رنجة يروح»

التحرير

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قامت «أبلة فاهيتا» بتجسيد شخصية المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ساخرةً من أزمة مباراة نادي الزمالك ومصر المقاصة، وذلك بعدم الظهور في «الدوبلكس»، قائلةً: «أنا مش هظهر النهاردة.. الحلقة يوم التلات.. مش هيطلع يعني مش هطلع».

,أضافت فاهيتا، خلال تقديمها برنامج «لايف من الدوبلكس»، أمس الجمعة على فضائية «سي بي سي»: «أنا مش عارفة الكورة عملت فينا كده ليه والله حرام، الكورة خلاص شاطت لنا دماغنا، وبقت هي اللي بتلعب بينا بعد ما كنا بنلعب بيها».

تابعت: «قالولنا ماتشات بدون جمهور قولنا ماشي، مجدي عبد الغني بقى تراث شعبي قولنا مجراشي، لكن ماتش من غير فرقة! أهو ده اللي مسمعناش عنه أبدًا».

وعرضت تقريرًا يسخر من الأزمة، متضمنًا بعض تعليقات الإعلاميين، وفيه على لسان لاعبي المقاصة، على سبيل السخرية: «بصوا بقى تلت ساعة وكلنا هنروح، واللي عايز يروح ياكل رنجة، أو طالع السخنة، يتفضل».

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التحرير

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