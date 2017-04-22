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«الجمعيات الأهلية»: البرلمان لم يأخذ برأي الاتحاد في صياغة القانون

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«الجمعيات الأهلية»: البرلمان لم يأخذ برأي الاتحاد في صياغة القانون «الجمعيات الأهلية»: البرلمان لم يأخذ برأي الاتحاد في صياغة القانون

التحرير

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ناشد عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، عدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، معتبرًا أن القانون الجديد سيقوم بغلق أكثر من 30 ألف جمعية أهلية في .

وأشار فرغل، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» ، إلى أن لم تشارك في صياغة القانون الجديد المعد من جانب البرلمان، لافتًا إلى أن البرلمان لم يأخذ برأي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في صياغة القانون.

وأكد أن هناك ما يقرب من 50 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر، والجمعيات التي تحصل على تمويل أجنبي عددها 1200، منوهًا إلى أن هناك 1028 جمعية تابعة للإخوان تم التحفظ عليها.

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التحرير

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