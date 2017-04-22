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بالفيديو.. مرتضى منصور يهاجم حازم إمام: «خذلت الزملكاوية»

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بالفيديو.. مرتضى منصور يهاجم حازم إمام: «خذلت الزملكاوية» بالفيديو.. مرتضى منصور يهاجم حازم إمام: «خذلت الزملكاوية»

التحرير

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هاجم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، موضحًا: «إمام خذل الزملكاوية عندما صرح بأنه ليس مندوبًا للنادى في الجبلاية».

وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد بلال مقدم برنامج «اللعبة الحلوة» على قناة «إل تي سي»: «حازم إمام مندوب الزمالك في اتحاد الكرة، مثل مجدي عبد الغني مندوب الأهلي.. وإحنا اللي كلمنا كل أندية وطلبناهم بانتخابه».

و أضاف: «الأهلي يساند أولاده وهكذا الزمالك، لكن أولاد الأحمر ينصفوه ولو كان في الباطل مثلما تم إقرار الاستبدال، على عكس أولاد الزمالك الذين يخذلوه دائمًا.. وأتمنى أن يتعلم أبناء الزمالك من الأهلاوية».

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التحرير

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