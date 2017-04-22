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أبو سعدة عن استقبال ترامب لـ«آية حجازي»: السيسي ترك الأمر للقضاء

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أبو سعدة عن استقبال ترامب لـ«آية حجازي»: السيسي ترك الأمر للقضاء أبو سعدة عن استقبال ترامب لـ«آية حجازي»: السيسي ترك الأمر للقضاء

التحرير

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رد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على مزاعم تدخل الرئيس عبد الفتاح ، في قضية آية حجازي؛ خاصة بعد استقبال الرئيس الأمريكي دونالد لها، قائلًا: «لو كان تدخل كان يبقى من بدري، من أول زيارة للرئيس الأمريكي كان تدخل، لكنه ترك الأمر للقضاء».

وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»: «آية حجازي كانت محبوسة بالمخالفة للقانون لأن الحبس الاحتياطي لا يزيد عن سنة»، مؤكدًا أن حبس شخص سنتين وثلاثة غير موجود في الدول الديمقراطية.

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التحرير

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