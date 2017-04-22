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رئيس جامعة الأزهر: المؤسسة تمثل الأمن القومي لمصر وكل الدول الإسلامية

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رئيس جامعة الأزهر: المؤسسة تمثل الأمن القومي لمصر وكل الدول الإسلامية رئيس جامعة الأزهر: المؤسسة تمثل الأمن القومي لمصر وكل الدول الإسلامية

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قال الدكتور أحمد حسني، رئيس جامعة الأزهر، إن «الجامعة تستقبل حوالي 40 ألف وافد من 120 دولة، يدرسون منهج الأزهر، فلا يمكن أبدًا أن يقبل عقل أن المناهج تدرس العنف والتطرف، وإلا فإن كل هؤلاء مجموعات إرهاببة».

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «الذي يجهل تاريخ وطنه لا يستحق أن يتكلم عن الأزهر الشريف، والمؤسسة تستوعب الرأي والرأي الأخر، وتمثل الفكر الوسطي، حيث أننا تعملنا في الأزهر أن نعيش مع المسيحي قبل المسلم».

تابع: «هناك حملة ممنهجة ضد الأزهر، من قِبل مجموعة لا تعرف قيمة المؤسسة، الأزهر يمثل الأمن القومي لمصر ولجميع الدول الإسلامية ولا يمكن أن يسقط».

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التحرير

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