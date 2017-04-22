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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 22/4/2017

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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 22/4/2017 سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 22/4/2017

سمر العشري

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم السبت :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد بشاي 9550 جنيه 9550 جنيه
حديد العتال 9530 جنية 9530 جنية
حديد عطيه 9480 جنيه 9480 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9490 جنية 9490 جنيه
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنيه
حديد العشري 9350 جنيه 9350 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9350 جنيه 9350 جنيه
حديد مصر ستيل 9350 جنيه 9350 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم السبت :
 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 753 جنيه
أسمنت النصر النصر 723 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 765 جنيه
الفهد الفهد 685 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 713 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 725 جنيه
أسمنت حورس حورس 710 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 705 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 710 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 715 جنيه

أسمنت ميدكوم اسوان

 أسوان 703 جنيه
أسمنت العريش العسكري 708 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 703 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 708 جنيه
السويس للأسمنت السويس 713 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 713 جنية
أسمنت تكنو تكنو 690 جنية
أسمنت حلوان حلوان 713 جنية
أسمنت شورى شورى 703 جنية
مصر بني سويف بني سويف 713 جنية
السويدي السويدي 735 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 705 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 703 جنية

 

المصدر : مصر 365  

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