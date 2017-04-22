سعر الذهب اليوم السبت 22 ابريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم السبت :

السعر العالمي : 1,284.62 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 737 عيار 22 676 عيار 21 645 عيار 18 553 عيار 14 430 عيار 12 369 الاونصة 22,925 الجنيه الذهب 5,160 الكيلو 737,143

شبكةعيونالإخبارية

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