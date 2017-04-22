عاجل بالأسماء || درنكة بأسيوط تتشح بالسواد| بعد مصرع واصابة أكثر من 14 شخصاً ونقل الجثث للمستشفى الجامعي.. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

سمر العشري

تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من المقدم محمد فراج، رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، يفيد بوقوع حادث مروع، بطريق الجيش، بعد انقلاب سيارة ميكروباص رحلات الإسكندرية، ووقوع ضحايا ومصابين، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

أسماء الضحايا والمصابين

مصرع عصام شعبان 33 سنة، قائد السيارة، وعلاء السيد محمود، 28 سنة.

واصابة 12 آخرون، هم: (إبراهيم أحمد عثمان 19 سنة، ورمضان عبد المنعم، 26 سنة، وشحاتة محمد عبد الستار 30 سنة، محمود طارق حسن، 23 سنة،، وليد ربيع محمد 18 سنة، ومحمد على أحمد 29 سنة، علاء محمد عبد الفتاح 35 سنة، أحمد رشاد محمد 17 سنة، محمد جمال محمد 35 سنة، أحمد محمد حسن 31 سنة، الحسيني حامد محمد 11 سنة، مصطفى حافظ مصطفى 19 سنة).

هذا وتبين بأن جميع الموتى والمصابين، مقيمين قرية درنكة، دائرة مركز أسيوط، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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