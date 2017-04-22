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إخلاء برج سكني في الغربية بعد تعرضه للميل

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إخلاء برج سكني في الغربية بعد تعرضه للميل إخلاء برج سكني في الغربية بعد تعرضه للميل

التحرير

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أصيب أهالى منطقة الاستاد بمدينة طنطا في الغربية بحالة من الفزع بعد ميل أحد الأبراج السكنية الجديدة المرخصة حوالي 1 سم ونصف، ما يهدد بانهياره.

وانتقل اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، مساء أمس الجمعة، وضباط الحماية المدنية وضباط المرور إبى موقع البرج السكني، وتم عمل كردون أمني حوله وإخطار رئيس المدنية والحي  والإدراة الهندسية لمعاينة العقار .

وقامت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بإخلاء البرج من السكان إلى حين الانتهاء من الفحص وإصدرا قرار بمساحة الميل من البرج بع إخطار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية. 

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التحرير

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