اللواء عبد الحميد خيرت: «كثير من قتلى الإخوان تخرجوا من الأزهر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، إن الكثير من عناصر جماعة الإخوان الذين يعلن عن وفاتهم من خريجي الأزهر الشريف، ويتم التأكد منه من خلال بيانات رسمية.

وأضاف خيرت خلال لقائه أمس الجمعة ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، "أن بعض الأسماء كانت تقود الأزهر، وكانت لهم مواقف صارمة وصريحة من الجماعة، وتدخل ضمن الهيكل الإداري بمؤسسة الأزهر.

وتابع: "الجميع بالأزهر يعتبر أن منهجه لا يمكن أن يقبل التعديل، فالجميع بالأزهر يقدسه، ولا يسمحون بتغيير المناهج القديمة، معتبرين أنها ساهمت في نهضة الفكر مسبقا".