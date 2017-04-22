أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

اللواء عبد الحميد خيرت: «كثير من قتلى الإخوان تخرجوا من الأزهر»

Google+ Print
اللواء عبد الحميد خيرت: «كثير من قتلى الإخوان تخرجوا من الأزهر» اللواء عبد الحميد خيرت: «كثير من قتلى الإخوان تخرجوا من الأزهر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، إن الكثير من عناصر جماعة الإخوان الذين يعلن عن وفاتهم من خريجي الأزهر الشريف، ويتم التأكد منه من خلال بيانات رسمية.

وأضاف خيرت خلال لقائه أمس الجمعة ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، "أن بعض الأسماء كانت تقود الأزهر، وكانت لهم مواقف صارمة وصريحة من الجماعة، وتدخل ضمن الهيكل الإداري بمؤسسة الأزهر.

وتابع: "الجميع بالأزهر يعتبر أن منهجه لا يمكن أن يقبل التعديل، فالجميع بالأزهر يقدسه، ولا يسمحون بتغيير المناهج القديمة، معتبرين أنها ساهمت في نهضة الفكر مسبقا".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق

سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق

تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»

«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»