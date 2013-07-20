بالصور:زوجة مهند تشارك فاطمة فيلمها الجديد

بعد نجاحها بدور سمرة زوجة مهند في مسلسل "عودة مهند"مع كيفانش تاتليتوغ وبوغرا غولسوي، أصبحت الممثلة هازار إيرجوتشلو الأكثر طلباً تلفزيونياً وسينمائياً، فبعد تأكيد انضمامها إلى شاتاي أولسوي الشهير بأمير وسيريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم في مسلسلهما الرومانسي "قصة حب"، انضمت سمرة أخيراً إلى زميلتها بيرين سات الشهيرة بـ"فاطمة" في فيلمها الجديد، حيث ستطل بدور مختلف تماماً عن أدوارها السابقة، ما يشكل تحدياً فنياً لموهبتها.

الفيلم الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، تلعب فيه بيرين دور فتاة عمياء وصماء وبكماء، دور نادر لن يأتيها مرة أخرى إن رفضته، لذا ضحّت بإجازتها في أمريكا مع خطيبها كينان دوغلو لتبدأ تصويره فوراً قبل بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسلها "الإنتقام".

وقد نشأت صداقة طيبة بين الممثلين ومخرجه العالمي أغور يوجيل، خصوصاً مع بيرين سات حيث صارا يتواجدان كثيراً معاً خلال البروفات الأولى والتصوير ويأكلان معاً، والإنسجام بين فريق العمل يسهل الإنتهاء من التصوير مبكراً تساعد على خروجه متكاملاً شكلاً ومضموناً، ما قد يكرّس سمرة كنجمة سينما بعد نجاحها في التلفزيون.