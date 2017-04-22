الرئاسة تختار 1400 شاب لحضور المؤتمر الوطني بالإسماعيلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت مصادر مطلعة بمحافظة الإسماعيلية إن الاستعدادت تقام على قدم وساق داخل المحافظة لاستقبال مؤتمر الحوار الوطنى للشباب الثالث على أرض محافظة الإسماعيلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من أيام 25 حتى 27 من الشهر الحالي بالتزامن مع احتفالات أعياد تحرير سيناء.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم السبت، أن المؤتمر سوف يعقد داخل إحدى الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، حيث يتم الآن الانتهاء من اللمسات الأخيرة لاستقبال المؤتمر ، والشباب المشاركين فيه حيث سيكون أغلبهم من مدن القناة وسيناء، بحضور الشخصيات العامة والإعلامية والثقافية والفنية.

وأكدت المصادر أن المؤتمر الوطنى للشباب في الإسماعيلية سيكون بحضور أكثر من 1400 شاب وفتاة، لطرح ومناقشة المشكلات، والاستماع إلى آراء الشباب في كل الموضوعات والمشكلات المطروحة، وسبل حلها بآراء الشباب.

وبدأت أعمال التجهيزات، وإقامة خيم كبيرة لتكون مقر لحضور جلسات المؤتمر، الذي يقع على بعد أمتار من استراحة الفرسان التابعة لرئاسة الجمهورية، والمطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، وتم حجز جميع الفنادق بالمحافظة لتسكين الشباب، والضيوف الوافدين للإسماعيلية، ومن المنتظر أن توجه رئاسة الجمهورية الدعوات إلى الشباب المشاركين في المؤتمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل قامت مجموعات من الشباب بمحافظة الإسماعيلية بتدشين صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان ماذا تريد من الرئيس، وتحديد المشكلات التى تعانى منها الإسماعيلية، وإقليم القناة لعرضها على الرئيس خلال مؤتمر الشباب، وجاءت ردود أفعال الشباب بالمحافظة أنه لابد من تحديد المشكلات، وعرض طرق الحل، لعرضها مع المشكلات، لاتخاذ قرارات فورية من الرئيس لحلها، وعرض مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس، والمشروعات القومية بشرق القناة.