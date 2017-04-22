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بالفيديو || أبلة فاهيتا تجسد شخصية رئيس نادى الزمالك على الهواء

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بالفيديو || أبلة فاهيتا تجسد شخصية رئيس نادى الزمالك على الهواء بالفيديو || أبلة فاهيتا تجسد شخصية رئيس نادى الزمالك على الهواء

قامت «أبلة فاهيتا» بتجسيد شخصية مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك ، وذلك أاثناء الرد على أزمة نادى الزمالك ومصر المقاصة.
 
وأضافت أبلة فاهيتا خلال تقديمها برنامج «أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس»، على فضائية «سي بي سي»، اليوم، أنا مش عارفة الكورة عملت فينا كده ليه والله حرام ».
 
وعرضت مجموعة من التعليقات من بعض النجوم عبر القنوات الفضائية وأيضا الإعلاميين مثل خيرى رمضان وإيمان الحصرى .
 
يذكر أن برنامج «لايف من الدوبلكس» أسبوعي يستعرض العديد من الملفات والقضايا العامة والسياسية والاجتماعية والإعلامية بأسلوب ساخر، ويستضيف من خلاله نخبة كبيرة من نجوم الفن في كل حلقة.
 
 
 

المصدر : صدى البلد

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