دعوة قضائية ضد شركة سماعات شهيرة بتهمة التجسس على المستخدمين

سمر العشري

رفع أحد المستخدمين لسماعات Bose أو "بوس" باللغة العربية الشهيرة ويدعى Kyle Zakدعوى قضائية ضد الشركة بتهمة التجسس من خلال سماعة QuietComfort 35 والتى اشتراها مؤخرا، حيث تتجسس على المستخدمين خصوصا بعد تنزيل تطبيقها Bose Connect المتوفر لهواتف آيفون وأندرويد.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" أكد المستخدم أن التطبيق يعمل على جمع كل المعلومات للأصوات والموسيقى ويتم إرسالها إلى شركات محددة منها Segment.io المتخصصة في جمع بيانات المستخدمين على الإنترنت وتوفيرها للمعلنين وشركات الإعلانات واستطلاعات الرأي والدراسات.

وأضاف أن المعلومات التى تجمعها الشركة بهذه الطريقة تشمل المغنيين المفضلين والصوتيات التى يحبها المستخدم وما إلى غير ذلك ويمكن تحليل الأصوات واستخدام هذه البيانات فى استهدافه بإعلانات أفضل لذوقه وميوله.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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