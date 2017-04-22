أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وصول العداءة الاسترالية مينا جولي التي تجوب العالم إلى الأقصر

Google+ Print
وصول العداءة الاسترالية مينا جولي التي تجوب العالم إلى الأقصر وصول العداءة الاسترالية مينا جولي التي تجوب العالم إلى الأقصر

مصراوي Masrawy

العداءة مينا جولي

الأقصر - محمد محروس :

وصلت إلى محافظة الأقصر مساء الجمعة العداءة الاسترالية مينا جولي التي تجوب العالم من خلال الجري لمسافة 1048 ميل تعادل 40 مارثون في 40 يوماً تشمل عدد من الدول بالقارات الـ6 حول العالم.

وقال محمود عز الدين أحد مرافقي العداءة الاسترالية انهم وصلوا إلى الأقصر الجمعة وسينطلقون صباح السبت مبكرا لاستكمال المبادرة عبر الجري مسافة نحو 50 كيلو متر جنوب الأقصر من مدينة الطود مرورا بطريق المرسي السياحي وصولا إلى معبد الكرنك لافتا إلى مغادرتهم لمحافظة الأقصر في نفس اليوم لاستكمال جولتهم حول العالم.

يشار إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي وتوفير حلول تساهم بفاعلية في حل أزمة ندرة المياه العالمية والتي تمثل الهدف السادس في أهداف التنمية المستدامة العالمية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"