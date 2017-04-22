وصول العداءة الاسترالية مينا جولي التي تجوب العالم إلى الأقصر

الأقصر - محمد محروس :

وصلت إلى محافظة الأقصر مساء الجمعة العداءة الاسترالية مينا جولي التي تجوب العالم من خلال الجري لمسافة 1048 ميل تعادل 40 مارثون في 40 يوماً تشمل عدد من الدول بالقارات الـ6 حول العالم.

وقال محمود عز الدين أحد مرافقي العداءة الاسترالية انهم وصلوا إلى الأقصر الجمعة وسينطلقون صباح السبت مبكرا لاستكمال المبادرة عبر الجري مسافة نحو 50 كيلو متر جنوب الأقصر من مدينة الطود مرورا بطريق المرسي السياحي وصولا إلى معبد الكرنك لافتا إلى مغادرتهم لمحافظة الأقصر في نفس اليوم لاستكمال جولتهم حول العالم.

يشار إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي وتوفير حلول تساهم بفاعلية في حل أزمة ندرة المياه العالمية والتي تمثل الهدف السادس في أهداف التنمية المستدامة العالمية.