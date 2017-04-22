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الشحات الجندي: «الأزهر يطهر نفسه بنفسه»

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الشحات الجندي: «الأزهر يطهر نفسه بنفسه» الشحات الجندي: «الأزهر يطهر نفسه بنفسه»

التحرير

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طالب الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بتحصين الطلاب في المدارس ضد الأفكار المغلوطة سواء بالمناهج المدرسية أو على المنابر بالمساجد.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الجمعة، ببرنامج «خط أحمر»، على فضائية «العاصمة»، أن وزارة التربية والتعليم عليها الدور الأكبر في تنفيذ استراتيجيات من شأنها مواجهة الأفكار الدينية المغلوطة.

وناشد بإعطاء مزيد من الوقت للأزهر الشريف لتصحيح وتجدبد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الحملة الضارية الممنهجة ضد الأزهر ليست في مصلحة أحد.

وأوضح أن «هناك أستاتذة في جامعة الأزهر تم فصلهم وتقدموا بالتظلمات للقضاء وتم إرجاعهم مرة أخرى للتدريس يقدمون أفكارهم التحريضية للطلاب».

وأكد أن مؤسسة الأزهر تقوم بتطهير نفسها بنفسها عن طريق فصل من يقدمون أفكارا تحريضة مغلوطة عن الدين الإسلامي، موضحًا أن انتقاد مؤسسة الأزهر بهذا الشكل الفجّ غير مقبول.

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التحرير

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