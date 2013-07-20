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بدء تلقى رغبات طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بجامعة القناة غدا

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بدء تلقى رغبات طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بجامعة القناة غدا بدء تلقى رغبات طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بجامعة القناة غدا

أعلن الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس عن بدء فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى، بمعامل مكتب التنسيق الفرعى بالإسماعيلية، اعتبارا من غدا الأحد 21 يوليو بحد أدنى 395 درجة، بنسبة 34ر96 للشعبة العلمية، و386 درجة بنسبة 15ر94% للشعبة الهندسية، وبحد أدنى 330 درجة بنسبة 49ر80% للشعبة الأدبية.

وقال "إنه تقرر فتح تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارا من غدا الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو الجارى"، مشيرا إلى أنه سيتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق الإنترنت "التنسيق الإلكترونى"، وهى خدمة مجانية متاحة من خلال موقعى بوابة ، وموقع تنسيق الجامعات.

على أن يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الـ3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى، أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، مشيرا إلى أن الموقع سيكون متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
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مصر 365

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