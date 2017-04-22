بالفيديو - الحماية المدنية تنقذ "كلبا" سقط من شرفة شقة بوسط القاهرة

كتب - محمد قاسم وأحمد جمعة:

أنقذت الحماية المدنية بوسط القاهرة، كلبًا سقط من شرفة شقة في الدور الثالث إلى شرفة الشقة التي تقع أسفلها في الدور الثاني.

وقال مصدر أمنى إن الحماية المدنية تلقت بلاغًا بفقدان الكلب وسقوطه في شقة مغلقة بمنطقة عابدين في وسط البلد.

وأضاف لمصراوي، أن رجال الحماية المدنية انتقلت إلى الشقة محل البلاغ ووجدت الكلب داخل الشقة المغلقة في الدور الثاني.