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أول رد من الحكومة على قطع خدمات «الفايبر و الماسنجر» في مصر

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أول رد من الحكومة على قطع خدمات «الفايبر و الماسنجر» في مصر أول رد من الحكومة على قطع خدمات «الفايبر و الماسنجر» في مصر

انتشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي موجه من الغضب بين النشطاء، وذلك بعد تداول أخبار عن إلغاء تفعيل العمل بتطبيق ” الفايبر” و “الماسنجر”، حيث كشف الكثيرون من رواد المواقع عن غضبهم بسبب صعوبة التواصل مع زويهم خارج بسبب توقف تلك الخدمات المجانية على الإنترنت.

حيث صرح اليوم مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، مؤكداً أن ما يقال عن إيقاف تلك الخدمات غير صحيح بالمرة، مؤكداً على أن تلك التطبيقات الموجودة على الإنترنت  سواء أن كان ” الفايبر أو الماسنجر” تعمل بشكل طبيعي ولا يستطيع أحد أن يوقفها، نافياً خبر غلقها.

كما أكد المصدر من خلال تصريحات صحفية لحد المواقع ، أنه ينصح جميع المصريين بالخارج والداخل من عدم الانسياق وراء الإشاعات، مؤكداً أنه لامكن قطع المكالمات الصوتية دون الرجوع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأنه الجهة الوحيدة المسئولة عن ذلك.

 

 

المصدر : مصر فايف

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