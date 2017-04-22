ترامب ينشر فيديو خاص بـ"آية حجازي": "مرحبًا في أرض الوطن"

كتب - علاء المطيري:

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بآية حجازي، المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية في بتدوينة على "تويتر" - عقب لقائه بها في البيت الأبيض، الجمعة، قال فيها "مرحبًا آية بأرض الوطن".

وأرفق ترامب تدوينة بفيديو خاص يتناول يشرح تفاصيل إخلاء سبيلها ولقطات من اللقاء المشترك بينهما في البيت الأبيض.

وكانت إيفانكا ترامب نشرت صورتها مع آية حجازي عبر "فيسبوك" مرفقة بذات الرسالة "مرحبًا بك في أرض الوطن".

يذكر أن القضاء المصري أقر ببراءة آية حجازي من تهمة الاعتداء على الأطفال التى رفضتها جماعات حقوق الانسان والمسؤولون الأمريكيون على نطاق واسع. وقد أنشأت هي وزوجها مؤسسة لمساعدة أطفال الشوارع في عام 2013، ولكن تم القبض عليهما مع عدة أشخاص آخرين في عام 2014.