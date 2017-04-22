أزهري: الربط بين «تفجير الكنائس» والأزهر «طعنة من الخلف»

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قال محمد علي الأزهري، أستاذ الفلسفة بالأزهر، إن ما يتعرض له الأزهر الشريف من هجوم "زوبعة"، لا يريد أن تشكل خطر كبير، موضحًا أن هناك من يريد طعن الأزهر من الخلف.

وأضاف الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، "ما العلاقه بين تفجير الكنائس ومناهج الأزهر؟"، مؤكدا أنه لم يصدر حتى الآن بيانات توضح أن من فجر الكنائس ينتمي للأزهر.

وتابع: "الأزهر مؤسسة متطورة تجدد نفسها بنفسها، ولا يصح لمن يدعي أن الأزهر تقليدي"، موضحا أن الخطاب الديني لا يتعلق بالكتب فقط، ولكنه يحتاج لعقول تفهم أولا قبل تغيير مناهجها".