عضو «الدفاع» بالبرلمان: «أي إرهابي حقير جزاؤه القتل على يد الجيش»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الخبير العسكري حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، تعلّيقًا على الفيديو الذي أذاعته قناة "مكملين" الإخوانية، عن قتل أفراد الجيش لإرهابيين، إن "أي إرهابي حقير يكون جزاؤه القتل سواء على يد الجيش أو أي فرد آخر".

أضاف بخيت، في تصريحات لبرنامج "بتوقيت مصر"، عبر شاشة "التليفزيون العربي"، أن الفيديو الذي أذاعته القناة الإخوانية اعتمد على "خداع صوت وصورة كأحد وسائل حرب المعلومات"، متابعًا: "الإرهابي يفعل أي شيء منافي للقوانين يبقى أنا هحسس عليه وأعاقبه بطريقة إنسانية إزاي يعني، هؤلاء مُجرمون يخرجون من كل شق وأرض ليقتلوا أبرياء ليس لهم ذنب".

وأكد أن "العلاقة بين الجيش والشعب لا يعلم سرها غير الله"، مكملًا: "فيه ناس تصوروا أن الجيش المصري غير قادر على دحر الإرهاب، لكن الجيش نجح في التصدي للخزعبلات"، ودعا إلى سرعة القصاص من المقبوض عليهم في قضايا الإرهاب.