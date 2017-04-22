أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عضو «الدفاع» بالبرلمان: «أي إرهابي حقير جزاؤه القتل على يد الجيش»

Google+ Print
عضو «الدفاع» بالبرلمان: «أي إرهابي حقير جزاؤه القتل على يد الجيش» عضو «الدفاع» بالبرلمان: «أي إرهابي حقير جزاؤه القتل على يد الجيش»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الخبير العسكري حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، تعلّيقًا على الفيديو الذي أذاعته قناة "مكملين" الإخوانية، عن قتل أفراد الجيش لإرهابيين، إن "أي إرهابي حقير يكون جزاؤه القتل سواء على يد الجيش أو أي فرد آخر".

أضاف بخيت، في تصريحات لبرنامج "بتوقيت "، عبر شاشة "التليفزيون العربي"، أن الفيديو الذي أذاعته القناة الإخوانية اعتمد على "خداع صوت وصورة كأحد وسائل حرب المعلومات"، متابعًا: "الإرهابي يفعل أي شيء منافي للقوانين يبقى أنا هحسس عليه وأعاقبه بطريقة إنسانية إزاي يعني، هؤلاء مُجرمون يخرجون من كل شق وأرض ليقتلوا أبرياء ليس لهم ذنب".

وأكد أن "العلاقة بين الجيش والشعب لا يعلم سرها غير الله"، مكملًا: "فيه ناس تصوروا أن الجيش المصري غير قادر على دحر الإرهاب، لكن الجيش نجح في التصدي للخزعبلات"، ودعا إلى سرعة القصاص من المقبوض عليهم في قضايا الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»

فيديو.. نصر سالم: إذا أصبحت مصر غير قوية فالعالم «مُهدد»