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مباحث المنوفية تكشف لغز الجثة التي عُثر عليها متعفنة منذ يومين

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مباحث المنوفية تكشف لغز الجثة التي عُثر عليها متعفنة منذ يومين مباحث المنوفية تكشف لغز الجثة التي عُثر عليها متعفنة منذ يومين

نجحت مباحث المنوفية، في كشف لغز الجثة المتعفنة التي عثر عليها في إحدى  حدائق الموالح بزمام مركز تلا، حيث شعر الأهالي المجاورن لإحدى حدائق الموالح،  بوجود روائح كريهة فتتبعوا مصدر الرائحة فوجدوها منبعثة من داخل حديق الموالح نتيجة لوجود جثة  فتاة متعفنة .

فقام الأهالي على الفور بإبلاغ مركز شرطة تلا، و بفحص الجثة تبين أنها لفتاة في العشرين من عمرها وتدعى “فايزة ع م” 20 عاما ربة منزل، ومقيمةبقرية “شونة” مركز طنطا، وأن سبب الوفاة هو الخنق باليد حسب تقرير الطب الشرعي، وتم استخراج تصريح بالدفن.

وأثناء عمل تحريات مباحث مركز شرطة تلا  عن المجني عليها، تم التوصل للجاني من خلال شاهد عيان، أكد أنه رأى المجني عليها بصحبة  شخص يدعى” “الشناوى ب ع” 35 عاماً، متجهين خارج القرية، فتم عمل الأكمنة اللازمة للقبض على المشتبه به وبعد أن تم القبض عليه تبين الآتي:-

أن الشناوي، هو الجاني الحقيقي، وكان القتل بغرض إخفاء السر حيث نشأت بين الشناوي وفايزة علاقة غير شرعية ، وحمل سفاح، فطلبت  فايزة الزواج حتى لايفتضح أمرها فاستدرجها لحديقة الموالح وقتلها.

 

 

المصدر : فايف

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