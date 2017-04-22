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البيت الأبيض في تصريحات مثيرة للجدل يكشف عما حدث خلف الكواليس بين ترامب والسيسي بشأن آية حجازي

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البيت الأبيض في تصريحات مثيرة للجدل يكشف عما حدث خلف الكواليس بين ترامب والسيسي بشأن آية حجازي البيت الأبيض في تصريحات مثيرة للجدل يكشف عما حدث خلف الكواليس بين ترامب والسيسي بشأن آية حجازي

جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الافراج عن آية حجازي، التي تم احتجازها منذ ثلاثة سنوات على ذمة قضية متعلقة باستغلالها لأطفال الشوارع، ولكن فجأة تم الافراج عنها اليوم خاصة بعد زيارة منذ أيام للولايات المتحدة الأمريكية، وخلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لمصر خلال الأيام الحالية.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض لتثير مزيد من الجدل وذلك بعد أن أكد المتحدث باسم البيت الأبيض “شون سبايسر”، أن الرئيس الأمريكي دونالد لعب دوراً هاماً من وراء الستار مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في سبيل الافراج عن آية حجازي.

وأضاف سبايسر أن ترامب إطلع على قضية حجازي مع بداية حكمه وأمر فريق الأمن القومي الأمريكي بمتابعة القضية، وضرورة العمل على الافراج، عنها وأشار المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض أن ترامب فخور اليوم باستقبال آية حجازي في البيت الأبيض بعد نجاحه في الإفراج عنها.

 

 

المصدر : فايف

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