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سقوط الكبار.. دجوكوفيتش يودع بطولة «مونت كارلو»

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سقوط الكبار.. دجوكوفيتش يودع بطولة «مونت كارلو» سقوط الكبار.. دجوكوفيتش يودع بطولة «مونت كارلو»

التحرير

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ودع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، اليوم الجمعة، بطولة مونت كارلو لأساتذة التنس، بسقوطه بشكل مفاجئ على يد البلجيكي ديفيد جوفين 2-6 و6-3 و5-7.

وتعد هذه المرة الأولى لجوفين، المصنف 13 عالميا، التي يحقق فيها الفوز على ديوكوفيتش، المتوج بلقب مونت كارلو مرتين من قبل، في سادس مواجهة تجمعهما وذلك في مباراة امتدت لساعتين و35 دقيقة.

وبهذا الشكل يلحق ديوكوفيتش بالبريطاني آندي موراي، المصنف الأول، الذي غادر أيضا المسابقة بشكل غير متوقع إثر سقوطه في ثمن النهائي أمام الإسباني ألبرت راموس.

وسيواجه جوفين في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الإسباني رافائيل نادال، المصنف السابع عالميا والمرشح الرابع للقب، والأرجنتيني دييجو شفارتزمان، المصنف 41 عالميا.

تألق جوفين في مستهل اللقاء، ونجح في التفوق على ديوكوفيتش بالمجموعة الأولى 5-1 والتي أنهاها 6-2، قبل أن يعود الصربي ويرد له الأمر في المجموعة الثانية التي كان متفوقا فيها 5-2 وحسمها 6-3.

واستهل ديوكوفيتش المجموعة الثالثة بشكل جيد للغاية بعد كسره إرسال جوفين، ليتفوق 2-0، لكن كاد البلجيكي أن يرد له الكسر في الشوط الخامس، لولا براعة الصربي في الأوقات الحاسمة لينجح في الاحتفاظ بشوط إرساله ويتفوق 4-2.وبشكل غير متوقع نجح جوفين في العودة والتعادل 4-4 بعد كسره إرسال ديوكوفيتش الذي عانى بسبب أشعة الشمس.

بعدها تفوق جوفين في النتيجة 6-5 وفي الشوط الثاني عشر عانى ديوكوفيتش أمامه وكان متأخرا 15-40 لكن الصربي عاد وأدرك التعادل 40-40 قبل أن يحقق البلجيكي المعجزة ويفوز بالشوط واللقاء.

ولم يتوج جوفين، صاحب الـ26 عاما، في مسيرته سوى بلقبين، ميتز وكيتزبول، وكلاهما في عام 2014.

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التحرير

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