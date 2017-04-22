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رسمياً.. يوفنتوس يضم نجم بوكا جونيورز لـ5 مواسم

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رسمياً.. يوفنتوس يضم نجم بوكا جونيورز لـ5 مواسم رسمياً.. يوفنتوس يضم نجم بوكا جونيورز لـ5 مواسم

التحرير

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، ضم الأوروجوياني رودريجو بينتاكور، لاعب وسط بوكا جونيورز الأرجنتيني، لمدة 5 سنوات، بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي الذي أجراه في مدينة تورينو، قبل أسبوعين تقريبا.

وضم يوفنتوس اللاعب الشاب مقابل 9.5 مليون يورو، على قسطين بعدما فعّل النادي الإيطالي البند الموجود في عقد بيع النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز إلى بوكا جونيورز في صيف 2015 والذي كان يمنح يوفنتوس الأحقية في ضم اللاعب حتى نهاية إبريل عام 2017 مقابل المبلغ المذكور.

وأشار يوفنتوس في بيانه إلى إمكانية زيادة قيمة الصفقة في حالة تحقيق اللاعب بعض الشروط مع يوفنتوس والمتعلقة بعدد المشاركات ونتائج الفريق ولكن دون توضيح تفاصيلها مع أحقية بوكا جونيورز في الحصول على 50% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً لأي ناد آخر.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 80 نقطة، جمعهما خلال 32 مباراة بالكالتشيو. 

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التحرير

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