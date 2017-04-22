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ما هي رسالة إيفانكا ترامب لآية حجازي؟

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ما هي رسالة إيفانكا ترامب لآية حجازي؟ ما هي رسالة إيفانكا ترامب لآية حجازي؟

مصراوي Masrawy

إيفانكا وآية حجازي

كتب - علاء المطيري: 

بعد احتجازها 3 سنوات في بتهمة استغلال أطفال الشوارع في الاحتجاجات؛ تم تبرئة آية حجازي المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية؛ ووصلت، الخميس، إلى واشنطن.

التقت آية حجازي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، في البيت الأبيض بحضور وسائل الإعلام ونجلته إيفانكا ترامب.

لكن إيفانكا ترامب اختارت أن تبعث برسالة مباشرة إلى آية حجازي فنشرت صورة تجمعها معها ونشرتها على صفحتها على "فيسبوك" مرفقة برسالة ترحيب "مرحبًا بك في أرض الوطن".

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