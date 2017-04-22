صورة وخبر: بكاء شيخ في حلب

كتب - علاء المطيري:

تواصلت عمليات إجلاء متبادل لسكان بلدات كفريا والفوعة - المواليتين للنظام وتحاصرهما المعارضة - والزبداني ومضايا - التابعتين للمعارضة ويحاصرهما النظام السوري - بعد توقفه إثر التفجير الذي استهدف قافلة النازحين في منطقة الراشدين في الـ15 من أبريل الجاري.

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ترصد لحظة لقاء أحد النازحين مع أسرهم في قرية جبرين شمال شرقي محافظة حلب السورية التي وصلوا إليها، الجمعة.

وترصد الصورة لحظة حزن تجسد معاناة السوريين التي تظهر على ملامح شيخ وطفل صغير في لحظة إنسانية.

وكانت سيارة مفخخة استهدفت قافلة حافلات كانت تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة بمنطقة الراشدين التي يسيطر عليها المسلحون غربي محافظة حلب السورية؛ وأدى التفجير إلى مقتل 126 شخصًا بينهم 68 طفلاً.