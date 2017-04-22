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نشرة مصراوي: السيسي في السعودية الأحد.. وآية حجازي في البيت الأبيض وانتهاء أزمة المعتمرين

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الرئاسة: السيسي يزور السعودية الأحد المقبل

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نشرة مصراوي: السيسي في السعودية الأحد.. وآية حجازي في البيت الأبيض وانتهاء أزمة المعتمرين

نشرة مصراوي: السيسي في السعودية الأحد.. وآية حجازي في البيت الأبيض وانتهاء أزمة المعتمرين

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تامر أمين: مذيعة مشهورة شوهت سمعة المنتجات المصرية في السعودية

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