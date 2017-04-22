بالفيديو || الدكتور «مبروك عطية» لمتصلة تؤكد ان ابنها بار وهو :«ابنك سيدخل جهنم من أوسع أبوابها»

سمر العشري

قال الدكتور ” مبروك عطية” الداعية الشهير رداً على متصله، حيث أشادت ببر ابنها لها وقلبه الحنون عليها، كما أنه يحسن المعاملة لها، ولكن على الرغم من ذلك لا يصلي، حيث رد عليها الدكتور قائلاً: ” ابنك سيدخل جهنم من أوسع أبوابها، ولن ينفعه الدعاء إلا أن يُصلي” على حد قوله

واضاف ” عطية” من خلال برنامجه ” كلمة السر” من خلال إجابته عن سؤال من إحدى المتصلات قائله: ” ابني بار بي وحنون إلى أقصى درجة، لكنه لا يُصلي، فماذا أفعل”، حيث اكد لها أنه على الرغم من هذا البر فسيدخل جهنم من أوسع أبوابها ولابد أن تدعي له بالهداية وترشديه للصلاة.

حيث أشار الداعية الإسلامي أن الصلاة عماد الدين ومن تركها فقد هدم الدين، واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم “عندما وجد شخص في المسجد، لم يُصل، فسأله: “ألست مسلمًا” ، وهنا استدل العلماء أن تارك الصلاة كافر، والكافر مصيرة جهنم.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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