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حول العالم فى 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:
شهدت العالم، الجمعة، العديد من الأحداث التي كان أبرزها القبض على المشتبه به فى هجوم باريس، واحتجاجات فنزويلا، وهجوم طالبان على قاعدة عسكرية شمال أفغانستان.

1-القبض على 3 أشخاص من عائلة مهاجم باريس

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 صورة لمواطنين فرنسيين فى موقع الحادث الإرهابي بباريس اليوم الجمعة (أ ف ب)

أعلن مصدر مقرب من التحقيق أن السلطات الأمنية في العاصمة الفرنسية باريس ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من عائلة منفذ هجوم باريس الذي أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر.
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2- إجلاء عشرات الأطفال من مستشفى في كراكاس

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 اشتباكات بين قوات الأمن الفنزويلية و محتجين فى كاراكاس اليوم الجمعة(أ ف ب)

نقل أكثر من خمسين طفلاً من مستشفى للتوليد في كراكاس، وسط اتهام للمعارضة بمهاجمة المستشفى، ولكن المعارضة أكدت أن الأطفال تأذوا بسبب الغازات المسيلة للدموع التي تطلقها الشرطة على المتظاهرين.
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3-وفاة أربعة أشخاص في انهيار أرضي في نيبال

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 إزالة الأنقاض بعد الانهيار الأرضي فى نيبال الجمعة (أ ف ب)

أفادت الشرطة النيبالية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما دفن انهيار أرضي المطعم المتواجدين فيه على جانب طريق في قرية بوسط غرب البلاد.
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4-مصرع 20 طفلاً في جنوب أفريقيا جراء تصادم حافلة وشاحنة

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 قوات الشرطة الجنوب أفريقية فى كيب تاون - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت سلطات الطوارئ في جنوب أفريقيا مصرع 20 طفلا جراء اصطدام حافلة صغيرة كانت تقلهم بشاحنة شمال العاصمة بريتوريا.
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5- طالبان تشن هجومًا على قاعدة عسكرية شمال أفغانستان

قوات الأمن الأفغانية فى موقع الهجوم بإقليم بلخ الجمعة (أ ف ب)

 قوات الأمن الأفغانية فى موقع الهجوم بإقليم بلخ الجمعة (أ ف ب)

ذكر مسؤول أفغاني أن مسلحي حركة طالبان شنوا هجومًا بسيارة مفخخة على قاعدة تابعة للجيش الأفغاني في إقليم بلخ شمال البلاد.
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مصراوي Masrawy

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