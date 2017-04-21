حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت العالم، الجمعة، العديد من الأحداث التي كان أبرزها القبض على المشتبه به فى هجوم باريس، واحتجاجات فنزويلا، وهجوم طالبان على قاعدة عسكرية شمال أفغانستان.

1-القبض على 3 أشخاص من عائلة مهاجم باريس

صورة لمواطنين فرنسيين فى موقع الحادث الإرهابي بباريس اليوم الجمعة (أ ف ب)

أعلن مصدر مقرب من التحقيق أن السلطات الأمنية في العاصمة الفرنسية باريس ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من عائلة منفذ هجوم باريس الذي أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر.

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2- إجلاء عشرات الأطفال من مستشفى في كراكاس

اشتباكات بين قوات الأمن الفنزويلية و محتجين فى كاراكاس اليوم الجمعة(أ ف ب)

نقل أكثر من خمسين طفلاً من مستشفى للتوليد في كراكاس، وسط اتهام الحكومة للمعارضة بمهاجمة المستشفى، ولكن المعارضة أكدت أن الأطفال تأذوا بسبب الغازات المسيلة للدموع التي تطلقها الشرطة على المتظاهرين.

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3-وفاة أربعة أشخاص في انهيار أرضي في نيبال

إزالة الأنقاض بعد الانهيار الأرضي فى نيبال الجمعة (أ ف ب)

أفادت الشرطة النيبالية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما دفن انهيار أرضي المطعم المتواجدين فيه على جانب طريق في قرية بوسط غرب البلاد.

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4-مصرع 20 طفلاً في جنوب أفريقيا جراء تصادم حافلة وشاحنة

قوات الشرطة الجنوب أفريقية فى كيب تاون - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت سلطات الطوارئ في جنوب أفريقيا مصرع 20 طفلا جراء اصطدام حافلة صغيرة كانت تقلهم بشاحنة شمال العاصمة بريتوريا.

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5- طالبان تشن هجومًا على قاعدة عسكرية شمال أفغانستان

قوات الأمن الأفغانية فى موقع الهجوم بإقليم بلخ الجمعة (أ ف ب)

ذكر مسؤول أفغاني أن مسلحي حركة طالبان شنوا هجومًا بسيارة مفخخة على قاعدة تابعة للجيش الأفغاني في إقليم بلخ شمال البلاد.

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