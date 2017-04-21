خبير عسكري: طنطاوي وعنان سيجلسان مع الأحفاد بعيدا عن انتخابات الرئاسة

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قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إنه لا توجد رغبة أو نية للفريق سامي عنان أو اللواء مراد موافي أو المشير محمد حسين طنطاوي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف فرج، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، "جميع أعضاء المجلس العسكري أدوا أدوارهم على أكمل وجه، ويستمتعون بقضاء أوقاتهم بجوار أحفادهم".

وتابع: "هناك قرار من أعضاء المجلس العسكري بعدم التحدث عن أي شيء يخص المرحلة الدقيقة في عمر الوطن بعد ثورة 25 يناير"، موضحا أن الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد، مسجلة صوت وصورة بالقوات المسلحة.

