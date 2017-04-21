العرب اليوم: قصف إسرائيلي داخل سوريا واشتباكات في العراق مع داعش

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قصف إسرائيلي لمواقع سورية وتفكيك خلية إرهابية بالمغرب، إضافة إلى عمليات إجلاء السوريين.

1- قصف اسرائيلي لموقعين للجيش السوري

قوات إسرائيلية أثناء تدريبات عسكرية في مرتفعات الجولان المحتلة - أرشيفية (أ ف ب)

قال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية إن طائرة إسرائيلية قصفت موقعين للقوات في محافظة القنيطرة جنوب البلاد.

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2- مقتل 3 انتحاريين وإصابة 3 عناصر أمنية في بغداد

عناصر من الشرطة العراقية فى بغداد اليوم الجمعة (أ ف ب)

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين مقتل ثلاثة انتحاريين من تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وإصابة ثلاثة من القوات الأمنية قرب بيجي 220 كيلومترا شمالي بغداد.

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3- عمليات إجلاء سكان البلدات السورية

اجلاء العديد من السوريون بعيدًا عن المعارك فى حلب اليوم الجمعة (أ ف ب)

استؤنفت عملية نقل سكان البلدات السورية الأربع المحاصرة، التي تم الاتفاق على إجلاء سكانها وخروج مسلحيها، إلى مناطق جديدة داخل البلاد بعد الانتظار قرابة يومين في الحافلات.

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4- تفكيك خلية موالية لتنظيم داعش الإرهابي بالمغرب

عناصر من الشرطة المغربية في الرباط - أرشيفية (أ ف ب)

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية أن الخلية مكونة من ثلاثة متطرفين ينشطون بمدينة تطوان وأنهم كانوا بصدد التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد أهداف ومنشآت حيوية بالمملكة باستعمال متفجرات متحكم فيها عن بعد، وكذا اغتيال مسؤولين أمنيين تنفيذا للأجندة الإرهابية لتنظيم داعش.

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5- إطلاق سراح صيادين قطريين مختطفين في العراق

صورة لأسرى عراقيين فى كردستان - أرشيفية (أ ف ب)

كشفت مصادر مطلعة عن إطلاق سراح صيادين قطريين، ينتسبون للعائلة الملكة في قطر، كان قد تم اختطافهم في العراق منذ أكثر من عام.

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