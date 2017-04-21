10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين يمكنها حل مشكلة كوريا الشمالية إذا أرادت، وزعم الرئيس السوري بشار الأسد أن الغرب يضخم عدد ضحايا الحرب في سوريا لترويع العالم، وحذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية، وقال الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند، أنه سيتم التزام أعلى درجات اليقظة لتأمين الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

1- ترامب: إذا أرادت الصين حل مشكلة كوريا الشمالية ستفعل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين تمثل شريان حياة لاقتصاد كوريا الشمالية ويمكنها أن تحل مشكلة كوريا الشمالية إذا أرادت.

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2- المدعي العام الفرنسي: العثور على رسالة منفذ هجوم الشانزليزيه لـ"داعش" في موقع الهجوم

المدعي الفرنسي فرانسوا مولان في باريس الجمعة (أ ف ب)

قال المدعي الفرنسي فرانسوا مولان، إنه تم العثور على قصاصة ورقية بالقرب من جثة مهاجم الشانزليزيه تحمل رسالة مكتوبة بخط اليد تدافع عن قضية "داعش".

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3- ترامب: هجوم باريس سيؤثر على الانتخابات الرئاسة الفرنسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هجوم الشانزليزيه الذي حدث، الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، سيكون له تأثيرًا كبيرًا على الانتخابات الفرنسية، المُقرر إجراء جولتها الأولى، الأحد المقبل.

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4- مارين لوبان: هولاند وساركوزي خسرا الحرب على الإرهاب

مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان في باريس الجمعة (أ ف ب)

قالت مرشحة الرئاسة الفرنسية عن حزب الجبهة اليميني المتطرفة، مارين لوبان - تعليقًا على هجوم الشانزليزيه - إن الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند وسلفه اليميني نيكولا ساركوزي فعلا كل شيء لخسارة الحرب على الإرهاب.

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5- الأسد: الغرب يضخم عدد ضحايا الحرب في سوريا لترويع العالم

الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية (أ ف ب)

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن أعداد ضحايا الحرب في بلاده يجري تضخيمها من قبل الغرب بهدف ترويع الرأي العام العالمي لتكون "ذريعة إنسانية للتدخل في سوريا".

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6- وزير الدفاع الأمريكي: لا شك في أن سوريا تحتفظ بأسلحة كيميائية

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في تل أبيب في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال زيارة يقوم بها إلى إسرائيل، أن النظام السوري احتفظ ببعض أسلحته الكيمياوية "دون شك"، محذرا الرئيس بشار الأسد من استخدامها.

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7- لافروف: المعلومات الكاذبة حول السلاح الكيماوي هدفها إزاحة الأسد

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن المعلومات الكاذبة حول استخدام دمشق للسلاح الكيميائي في إدلب، تهدف إلى تغيير النظام في سوريا وإزاحة الرئيس بشار الأسد.

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8- فرانسوا فيون: سأحارب الإرهاب بيد من حديد إذا أصبحت رئيس فرنسا

لمرشح الرئاسي للانتخابات الفرنسية فرانسوا فيون في 12 أكتوبر 2007 (أ ف ب)

قال المرشح الرئاسي للانتخابات الفرنسية فرانسوا فيون، إنه من المهم تشكيل تحالف مع روسيا وإيران من أجل محاربة الإرهاب وهزيمة تنظيم "داعش" على الصعيدين الثقافي والعقائدي، مطالبًا باتخاذ مواقف أكثر صرامة مع دول الخليج. وأضاف: "سأحارب الإرهاب بيد من حديد إذا أصبحت رئيس فرنسا".

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9- أولاند: سنلتزم أعلى درجات اليقظة في تأمين الانتخابات الرئاسية

الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند في باريس الجمعة (أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند، أنه سيتم التزام أعلى درجات اليقظة لتأمين الانتخابات الرئاسية المرتقبة، الأحد المقبل، وذلك بعد حادث إطلاق النار بمنطقة الشانزليزيه، مساء الخميس، والذي أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر إضافة إلى المهاجم.

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10- سعد الحريري: الجيش اللبناني هو وحده المكلف بحماية حدود لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في 4 أكتوبر 2016 (أ ف ب)

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، خلال جولة قام بها في جنوب لبنان، التزام بلاده بكل قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الجيش اللبناني هو وحده المكلف بحماية الحدود والذي يدافع عنها بصفته القوة الشرعية التي لا قوة فوق سلطتها.

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