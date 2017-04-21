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مصر وروسيا ترحبان بانعقاد اجتماع يضم وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين

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مصر وروسيا ترحبان بانعقاد اجتماع يضم وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين مصر وروسيا ترحبان بانعقاد اجتماع يضم وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين

مصراوي Masrawy

وروسيا ترحبان بانعقاد اجتماع يضم وزيري الخارجي


القاهرة- (د ب أ):

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالا هاتفيا الجمعة مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، تناول عدة موضوعات تتعلق بالملفات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إن وزيري خارجية البلدين تشاورا حول الأوضاع في سورية وليبيا وعدد من القضايا المطروحة على جدول اعمال مجلس الأمن التي تهم البلدين.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين رحبا خلال الاتصال بتحديد موعد انعقاد اجتماع يضم وزيري الخارجية والدفاع.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على عقد الاجتماع بالقاهرة في نهاية الشهر المقبل، كما اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة الإعداد لاجتماعات الآلية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع بالبلدين.

وتشهد العلاقات المصرية الروسية تطورا في عهد الرئيس، عبد الفتاح ، الذي وصل للسلطة صيف 2014. ومع ذلك أوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة روسية، بسيناء في نهاية 2015.

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