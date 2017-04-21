أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وصول 3 أطنان مفرقعات من أمريكا لإحدى شركات البترول العاملة بالتنقيب

Google+ Print
وصول 3 أطنان مفرقعات من أمريكا لإحدى شركات البترول العاملة بالتنقيب وصول 3 أطنان مفرقعات من أمريكا لإحدى شركات البترول العاملة بالتنقيب

مصراوي Masrawy

قرية البضائع بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، شحنة مفرقعات، تزن ٣٠٣٣ كيلو جرام قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، لصالح إحدى شركات البترول، لاستخدامها في عمليات البحث والتنقيب واستخراج البترول.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن الشحنة وصلت داخل ٢٢٢ حاوية، على الطائرة الهولندية القادمة من الولايات المتحدة.

ولفتت المصادر إلى أن فريق فنى من خبراء المفرقعات قام بالتعامل مع الشحنة قبل الإفراج عنها، وتم نقلها في عدد من سيارات النقل، توجهت وسط حراسة أمنية مشددة إلى مخازن الشركة فى منطقة رأس غارب، لإعدادها للاستخدام فى عمليات البحث والتنقيب واستخراج البترول فى عدة حقول ومواقع تتولى الشركة العالمية العمل فيها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"