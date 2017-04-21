وصول 3 أطنان مفرقعات من أمريكا لإحدى شركات البترول العاملة بالتنقيب

كتب- طه عبيد:

وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، شحنة مفرقعات، تزن ٣٠٣٣ كيلو جرام قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، لصالح إحدى شركات البترول، لاستخدامها في عمليات البحث والتنقيب واستخراج البترول.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن الشحنة وصلت داخل ٢٢٢ حاوية، على الطائرة الهولندية القادمة من الولايات المتحدة.

ولفتت المصادر إلى أن فريق فنى من خبراء المفرقعات قام بالتعامل مع الشحنة قبل الإفراج عنها، وتم نقلها في عدد من سيارات النقل، توجهت وسط حراسة أمنية مشددة إلى مخازن الشركة فى منطقة رأس غارب، لإعدادها للاستخدام فى عمليات البحث والتنقيب واستخراج البترول فى عدة حقول ومواقع تتولى الشركة العالمية العمل فيها.