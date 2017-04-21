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الصحة تحقق في «فيديو الرقص» داخل مستشفى الساحل التعليمي

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الصحة تحقق في «فيديو الرقص» داخل مستشفى الساحل التعليمي الصحة تحقق في «فيديو الرقص» داخل مستشفى الساحل التعليمي

التحرير

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قرّرت وزارة الصحة، استدعاء مدير مستشفى الساحل التعليمي بروض الفرج غدًا، على خلفية إقامة حفل عيد ميلاده داخل القسم المخصص لعمليات المسالك والجراحة العامة، ما يمثل خروجًا عن تقاليد وعُرف المنشآت الطبية.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة شاهدت المقطع المصور الذي انفردت به "التحرير" مساء أمس الخميس للواقعة، وتُجري الآن تحقيقًا حول الأمر لمعرفة أبعاده، وحال ثبتت صحة الواقعة ستتم معاقبة المشاركين في الحفل.

ويظهر الفيديو، العاملين والطاقم الطبي بالمستشفى في حضور رئيس قسم العمليات، وهم يرقصون على أنغام أغنية شعبية "آه لو لعبت يا زهر"، حول مائدة كبيرة عليها حلوى عيد الميلاد. 

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التحرير

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