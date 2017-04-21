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بالفيديو.. الشوباشي: امنعوا ارتداء النقاب

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بالفيديو.. الشوباشي: امنعوا ارتداء النقاب بالفيديو.. الشوباشي: امنعوا ارتداء النقاب

التحرير

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طالبت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، بمنع ارتداء النقاب في الشارع، قائلة: "في المسجد الحرام مفيش حاجه اسمها نقاب، هي بتشوفني ليه أنا مشوفهاش، فين حقي أني أشوفها".

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها ببرنامج "آخر الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، المذاع علي فضائية "صدي البلد"، "إحنا معندناش دولة، ولو عندنا يبقى لازم الدولة تمسك من يحرق الكنائس وتعاقبه"، مؤكدة أن استغلال الدين في السياسة لعبة إخوانية قديمة ابتدعها حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان).

وتابعت: "كل واحد يحكم بمصالحه، والولايات المتحدة الامريكية السبب الرئيسي لتزايد التوترات في العالم، انا عشت الخداع والتواطئ والتدبير والمؤامرات التي ترتب بشكل واطي وحقير".

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التحرير

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