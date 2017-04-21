محمد صبحي: رموز 25 يناير رفعوا شعار «فيها لا أخفيها»

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قال الفنان محمد صبحي، مساء الجمعة، إن «5 آلاف جنيه لا تكفي لحياة أسرة من 5 أفراد»، موضحًا أن «أصحاب المعاشات لا يحصلون على حقهم، والنائب السابق البدري فرغلي، يتحدث في هذا الموضوع منذ سنوات».

وأضاف صبحي، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه يجب البدء بإصلاح التعليم في المرحلة الابتدائية فورًا، موضحًا أن هناك مشكلة أخلاقية مرعبة في مصر.

أوضح أن «من يدمرون في مصر ويحرقونها لا يمكن أن يكونوا يسعون لخير مصر»، مشيرًا إلى أن رموز 25 يناير رفعوا شعار «فيها لا أخفيها»، مؤكدًا أن «المؤامرة لم تعد خفية بل أصبحت معالمها تُذاع علنًا».

تابع أن «القضية الفلسطينية هو المسمار الحقيقي في جسد الوطن العربي كله»، لافتًا إلى أن هناك «4 جيوش يقاتلون الآن على الأراضي السورية».