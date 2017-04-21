شعبة الدواجن: «الأسعار اتجننت والكيلو سيتجاوز 40 جنيه في رمضان»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن تشهد ارتفاعا جنونيا في هذه الأيام، موضحا أن سعر كيلو الدواجن سيتجاوز الـ40 جنيها في شهر رمضان الكريم.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة "العاصمة": "لأول مرة في مصر وحتى في الأزمات الكبرى من أنفلونزا الطيور، يصل سعر الكتكوت 12 ونص جنيه"، مؤكدا أن هذا الأمر مبالغ فيه وغير مبرر، فالكتكوت كان يباع بـ 2 جنيه فقط، ليه دلوقتي يبقى بـ 13؟".

وتابع: "السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، هو طمع وجشع التجارالمنتجين وأصحاب المزارع، حيث يبلغ إجمالي تكلفة الكتكوت نحو 4 جنيهات فقط، بينما يقوموا ببيعه بثمن 12.5 إلى المستهلكين"، مطالبا بوجود آليات لضبط السوق ومعاقبة المقصرين.