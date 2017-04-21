بالفيديو.. إعلامية تتعرض لـ 150 حالة تحرش خلال ساعتين

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قالت الإعلامية دعاء صلاح، إنها حاولت خلال تواجدها في الشارع لمدة ساعتين، الكشف عن حقيقة التحرش بالفتيات، مؤكدة أنها تعرضت للتحرش من 150 شخصا، خلال ساعتين.

وظهرت دعاء، خلال حلقة برنامج "مع دودي"، المذاع على قناة "النهار"، بوجه منقسم جزئين، فوضعت لحية على وجها ومثلت الجزء الرجالي، ووضعت المكياج الأحمر لتمثل دور الأنثوي: "هو لازم أبقى كده راجل عشان أبقى قوية ونتعامل عادي".

وتابعت: "بلاش تشوفني ست شوفني مخلوق عادي ليا حرية المشي في الشارع من غير ما تضايقني"، مؤكدة أن الرجال في مصر لا ينظرون للمرأة نظرة عادية.