أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالفيديو.. إعلامية تتعرض لـ 150 حالة تحرش خلال ساعتين

Google+ Print
بالفيديو.. إعلامية تتعرض لـ 150 حالة تحرش خلال ساعتين بالفيديو.. إعلامية تتعرض لـ 150 حالة تحرش خلال ساعتين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الإعلامية دعاء صلاح، إنها حاولت خلال تواجدها في الشارع لمدة ساعتين، الكشف عن حقيقة التحرش بالفتيات، مؤكدة أنها تعرضت للتحرش من 150 شخصا، خلال ساعتين.

وظهرت دعاء، خلال حلقة برنامج "مع دودي"، المذاع على قناة "النهار"، بوجه منقسم جزئين، فوضعت لحية على وجها ومثلت الجزء الرجالي، ووضعت المكياج الأحمر لتمثل دور الأنثوي: "هو لازم أبقى كده راجل عشان أبقى قوية ونتعامل عادي".

وتابعت: "بلاش تشوفني ست شوفني مخلوق عادي ليا حرية المشي في الشارع من غير ما تضايقني"، مؤكدة أن الرجال في لا ينظرون للمرأة نظرة عادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

قانون المرور الجديد «يقطع عيش» نصف مليون مصري.. ويضع 5 حيل لجمع الأموال من المواطنين

بالفيديو - مذيعة بقناة النهار: ''تعرضت للتحرش من 150 شخصًا خلال ساعتين''

بالفيديو - مذيعة بقناة النهار: ''تعرضت للتحرش من 150 شخصًا خلال ساعتين''