الأحد.. السيسي يتوجه إلى السعودية لعقد قمة مع سلمان

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد المقبل، إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك لعقد قمة مصرية سعودية بين الرئيس والملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان رسمي، أن القمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذى بات يمثل تهديداً لأمن واستقرار الأمة العربية بل والمجتمع الدولى بأكمله.

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة الملك سلمان خلال القمة المصرية السعودية التي عقدت الشهر الماضي على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في البحر الميت بالأردن.