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أيمن فريد يتولى قيادة الجهاز الطبي للزمالك

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أيمن فريد يتولى قيادة الجهاز الطبي للزمالك أيمن فريد يتولى قيادة الجهاز الطبي للزمالك

التحرير

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توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى اتفاق مع الطبيب أيمن فريد، على قيادة الجهاز الطبي للفريق، خلفا لطارق سليمان الذي تقدم باستقالته اليوم الجمعة. 

جدير بالذكر أن أيمن فريد كان قد تقدم باستقالته من الجهاز الطبي لفريق وادي دجلة، منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، وفي الساعات القليلة الماضية تلقى اتصالات من إدارة الزمالك من أجل تولي المنصب نفسه في النادي الأبيض. 

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الممتاز.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول المسابقة، برصيد 34 نقطة، جمعهما خلال 24 مباراة بمسابقة الدوري. 

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التحرير

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