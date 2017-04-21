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بعد غياب 5 أسابيع.. إسلام عبد النعيم يعود لتدريب الدراويش

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بعد غياب 5 أسابيع.. إسلام عبد النعيم يعود لتدريب الدراويش بعد غياب 5 أسابيع.. إسلام عبد النعيم يعود لتدريب الدراويش

التحرير

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تواجد إسلام عبد النعيم، لاعب نادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة، في مران المستبعدين عن اللقاء المقبل أمام إنبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى مدرب الإسماعيلي، محمد محسن أبو جريشة، مران اللاعبين المستبعدين اليوم، بعد رحيل التشيكي فرانز ستراكا، المدير الفني السابق للفريق.

وقاد جريشة المران، وركز خلاله على بعض النواحي الفنية والبدنية، وذلك لتجهيزهم تمهيدا للاستعانة بهم في اللقاء القادم.

وشارك إسلام عبد النعيم في المران، بعد موافقة مجلس إدارة النادي على عودته لصفوف الفريق مرة أخرى، عقب خضوعه للتحقيق وتقديم اعتذار رسمي عما بدر منه في الفترة الماضية، وتغيبه عن التدريبات لأكثر من خمسة أسابيع.

ويحتل الدراويش المركز التاسع بجدول الترتيب، برصيد 32 نقطة، جمعهما خلال 24 مباراة بالمسابقة.

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التحرير

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