بين إيناسيو وزيادة الراتب.. أسرار رحيل طبيب الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، تفاصيل اعتذار طارق سليمان، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن الاستمرار في عمله، مؤكدًا أنه اعتذر بعد أن رفض مجلس الإدارة الموافقة على زيادة راتبه من 12 إلى 35 ألف جنيه مصري شهريًا.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة أبلغ سليمان بأنه يغالي في طلباته المالية، ويطلب مضاعفة راتبه عمن سبقوه ومنهم المتميز مصطفى المنيري، 3 أضعاف.

وأضاف المصدر، أن أوجستو إيناسيو، المدير الفني البرتغالي للفريق، أبلغ مجلس الإدارة غضبه من سليمان لعدم تفرغه للفريق بسبب عمله الخاص، لا سيما وأنه تغيب عن الحضور قبل معسكر مباراة طلائع الجيش يومين متتالين، وخرج من المعسكر يوم مباراة الجيش دون الحصول على إذن الجهاز الفني، وهو ما دفع إيناسيو إلى تعنيفه كما أنه تغيب عن حضور مران اليوم الجمعة.

كان منصب طبيب الفريق في الزمالك قد شهد حالة من عدم الاستقرار، وتوالى عليه العديد من الأسماء في الموسم الجاري، مثل "مصطفى المنيري ووليد عبد الرحمن وأيمن زين".