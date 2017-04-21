أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بين إيناسيو وزيادة الراتب.. أسرار رحيل طبيب الزمالك

Google+ Print
بين إيناسيو وزيادة الراتب.. أسرار رحيل طبيب الزمالك بين إيناسيو وزيادة الراتب.. أسرار رحيل طبيب الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، تفاصيل اعتذار طارق سليمان، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن الاستمرار في عمله، مؤكدًا أنه اعتذر بعد أن رفض مجلس الإدارة الموافقة على زيادة راتبه من 12 إلى 35 ألف جنيه مصري شهريًا.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة أبلغ سليمان بأنه يغالي في طلباته المالية، ويطلب مضاعفة راتبه عمن سبقوه ومنهم المتميز مصطفى المنيري، 3 أضعاف.

وأضاف المصدر، أن أوجستو إيناسيو، المدير الفني البرتغالي للفريق، أبلغ مجلس الإدارة غضبه من سليمان لعدم تفرغه للفريق بسبب عمله الخاص، لا سيما وأنه تغيب عن الحضور قبل معسكر مباراة طلائع الجيش يومين متتالين، وخرج من المعسكر يوم مباراة الجيش دون الحصول على إذن الجهاز الفني، وهو ما دفع إيناسيو إلى تعنيفه كما أنه تغيب عن حضور مران اليوم الجمعة.

كان منصب طبيب الفريق في الزمالك قد شهد حالة من عدم الاستقرار، وتوالى عليه العديد من الأسماء في الموسم الجاري، مثل "مصطفى المنيري ووليد عبد الرحمن وأيمن زين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق

سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق

تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا

بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة

«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»

«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا»