بمشاركة «كهربا».. الاتحاد يدك حصون الاتفاق برباعية

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تغلب فريق الاتحاد السعودي على نظيره الاتفاق، برباعية لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

سجل رباعية الاتحاد كل من كارلوس فيلانويفا، ومحمود كهربا، ومحمد قاسم، وأحمد العاكايشي، في الدقائق الـ85،71،61،42.

بينما سجل هدف الاتفاق اللاعب هزاع الهزاع في الدقيقة الـ91 من ركلة جزاء.

ونجح اللاعب محمود كهربا، لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد، في رفع رصيده التهديفي إلى 16 هدفًا هذا الموسم، ليصبح هداف الفريق.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد إلى 51 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة الـ26 في المركز الثامن بجدول المنافسة.