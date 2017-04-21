«سيميوني» يحذر لاعبيه من مباريات «الأسبوع الهائل»

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وجه الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تحذيراً لفريقه من "الأسبوع الهائل" الذي سيواجه الفريق، إذ سيخوض فيه 3 مباريات بالليجا في 7 أيام، بداية من غد السبت، بزيارة إسبانيول، وهي المباراة التي وصفها بأنها ستحتاج لمجهود كبير من الروخيبلانكوس.

وصرح سيميوني عشية المباراة التي ستقام على ملعب كورنيلا البرات: "أمامنا هذا الأسبوع مباريات صعبة للغاية، أمام منافسين أقوياء"، في إشارة لمواجهات أتلتيكو أمام إسبانيول وفياريال ولاس بالماس، الذي سيخوض مباراة وحيدة على أرضه، أمام "الغواصات الصفراء".

وقال: "غدا سنواجه إسبانيول وهو منافس أسلوبه مشابه للغاية لنا، يقوم بعمل جيد للغاية وستتطلب مواجهته بذل الكثير من الجهد"، مذكرا بلقاء الدور الأول بين الفريقين والذي انتهى بالتعادل السلبي على ملعب "فيسنتي كالديرون".

وأضاف: "إنه (اسبانيول) فريق يمتلك لاعبين قادرين على صنع الفارق خاصة في وسط الملعب، عندما يلعب فريق بهذا الحجم على أرضه وبرغبة في احتلال مركز مؤهل لأوروبا، فإنها ستكون بالتأكيد مباراة صعبة".

وتابع: "سأسعى للدفع بأفضل 11 لاعبا طبقا لما ستحتاجه المباراة وما نريده منها".وسيغيب عن اللقاء الظهير الأيمن، خوانفران توريس، الذي تعرض لإصابة عضلية ستحرمه من الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وكذلك الكرواتي شيمي فرساليكو الذي يتعافى من إصابة في الركبة.

وأكمل سيميوني: "شيمي قد يعود قريبا للفريق، لدينا بدائل، كاللعب بثلاثة لاعبين في الخلف، لكني سأقرر عقب المران".

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث في الليجا، المؤهل مباشرة لدوري الأبطال، لكنه يبتعد بثلاثة نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع، إشبيلية.بينما يحل إسبانيول تاسعا في الترتيب برصيد 49 نقطة، ويبتعد بست نقاط عن فياريال صاحب المركز الخامس، المؤهل مباشرة لدوري أوروبا.