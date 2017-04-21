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«السقا» يحمل الجثمان ومظهر «سعد».. أبرز مشاهد جنازة والدة شريف عرفة

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التحرير

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شيع المخرجان عمرو وشريف عرفة جثمان والدتهما إلى مثواها الأخير، اليوم الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما على رأسهم؛ أحمد السقا ومحمد السقا وعمر السعيد وعمر مصطفى متولي ومحمد إمام ومحمود البزاوي وأحمد التهامي وسليمان عيد، ومن المخرجين كل من أحمد البدري ومحسن أحمد وسعيد حامد.

وكانت والدة شريف وعمرو عرفة قد توفيت أمس الخميس بعد تعرضها لأزمة صحية، ومن المقرر أن يكون العزاء غدًا فى مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.

أحمد السقا يحمل الجثمان

وحرص الفنان أحمد السقا على حضور جنازة والدة المخرجان عمرو وشريف عرفة، وقام بحمل الجثمان لمثاواها الأخير برفقة عدد كبير من المتواجدين.

 

لوك محمد سعد

كما حرص الفنان محمد سعد أيضًا على حضور الجنازة، وظهر بـ"لوك" غريب، لكن تبين أن ذلك التغير بسبب تصويره فيلم "الكنز" مع المخرج شريف عرفة، إذ يجسد شخصية "رئيس البوليس السياسى" فى الملكية، وتحديدًا فى الأربعينيات.

 محسن أحمد يحضر برغم "المرض"

على الرغم من حالته الصحية، حرص المصور السينمائي والمخرج القدير محسن أحمد، على المشاركة في صلاة الجنازة.

أحمد التهامي يظهر بعد غياب

وحضر الفنان أحمد التهامي الجنازة، في أول ظهور له بعد اختفاء طويل عن الإعلام.

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التحرير

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